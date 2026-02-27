Tunus'ta Ureyd'in Ceza Süresi 24 Yıla İndirildi - Son Dakika
Tunus'ta Ureyd'in Ceza Süresi 24 Yıla İndirildi

27.02.2026 15:49
Eski Başbakan Ali el-Ureyd, insan ticareti davasında cezası 34 yıldan 24 yıla düşürüldü.

Tunus'ta yargılandığı davada 34 yıla mahkum edilen eski Başbakan ve Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Ali el-Ureyd'in cezası, üst mahkemece 24 yıla indirildi.

Tunus resmi ajansında (TAP) yer alan habere göre, kamuoyunda "insan ticareti davası" olarak bilinen dava kapsamında istinaf mahkemesinde Eski Başbakan Ureyd ile 7 sanığın duruşması görüldü.

Aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu davada, 8 sanığa 3 yıldan 28 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi.

Daha önce yerel mahkemenin hakkında 34 yıl hapis cezası kararı aldığı eski Başbakan Ureyd'in cezası ise 24 yıla indirildi.

Ureyd ile 7 sanığa, "terör örgütü kurulmasına yardım etmek ve Tunuslu gençlerin yurt dışına gönderilerek terör örgütüne katılmalarını sağlamak" gibi suçların yöneltildiği belirtildi.

Ureyd hakkında Mayıs 2025'te görülen ilk mahkemede 34 yıl hapis cezası verilmiş, sonrasında karar istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Kamuoyunda "insan ticareti davası" olarak bilinen yargılamada, sanıklar terör örgütü DEAŞ'ın aktif olduğu bölgelere yönelik insan ticareti yapmakla suçlanıyor.

Kaynak: AA

