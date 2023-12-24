 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tunus'ta Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi Seçimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi Seçimleri Başladı

Tunus'ta, 'Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi' seçimlerinin ilk turu için oy verme işlemi başladı. Ülkede 2 bin 155 bölgede kurulan 4 bin 685 seçim merkezinde oy kullanma işlemi 18.00'e kadar sürecek. 9 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu Tunus'ta, 279 sandalyeli meclise girebilmek için 7 bin 205 aday yarışıyor.

Tunus\'ta Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi Seçimleri Başladı
24.12.2023 - 11:10,
Abone Ol

Tunus'ta, "Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi" seçimlerinin ilk turu için oy verme işlemi başladı.

Ülke genelindeki 2 bin 155 bölgede kurulan, 4 bin 685 seçim merkezinde, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 18.00'e kadar sürecek.

Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre,9 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu Tunus'ta, 279 sandalyeli meclise girebilmek için 7 bin 205 aday yarışıyor.

İki turlu seçim sisteminin benimsendiği yasaya göre, adayların ilk turda seçilebilmesi için oyların yarıdan bir fazlasını alması gerekiyor.

Bu oy oranına ulaşılamayan bölgelerde en çok oyu alan iki adayın katılacağı, ikinci tur seçimleri yapılması bekleniyor.

Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi 77 üyeden oluşacak

Seçimlerin tamamlanmasının ardından oluşacak 279 yerel konseyden her biri kura ile seçtikleri bir üyeyi il meclisine gönderecek. İl meclislerine gönderilen üyelerin arasından bölgelere ayrılan kotaya göre 77 meclis üyesi, Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyinde görev yapacak.

Toplam 24 ilin bulunduğu Tunus'ta, il meclisi üyeleri dönüşümlü olarak Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyinde görev yapacağı için her 3 ayda bir, konseye gönderilecek adaylar için yerel mecliste kura çekilecek.

En önemli görevi, Halk Temsilciler Meclisi ile yerel yönetimler (meclis) arasındaki ilişkileri düzenlemek olan Konsey, çeşitli bütçe ve kalkınma planlarına ilişkin kararlarda görüş bildirecek.

Ayrıca yıllık bütçenin Meclis'te oylamasında da önemli rol oynayacak olan Konsey'in görevlerini düzenleyen yeni bir yasanın, seçimlerin tamamlanmasının ardından çıkarılması öngörülüyor.

Tunus'ta Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi seçimlerine giden süreç

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararla meclisin çalışmalarını dondurması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması, ülkede siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Said'in 22 Eylül 2021'de açıkladığı yeni kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamasının ardından, Aralık 2021'de açıklanan "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında, ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta, oluşturulacak Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinin, Halk Meclisinin ikinci kanadını oluşturması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından attığı adımları "demokratik bulmadıkları" gerekçesiyle ülkedeki birçok siyasi parti seçimleri boykot ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tunus, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi Seçimleri Başladı - Son Dakika


11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57
Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55
12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24
Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13
Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08
Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39
Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33
JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi

Son Dakika
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24 Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13 Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08 Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39 Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33 JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48 RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21 Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 11:36:10. #1.11#
SON DAKİKA: Tunus'ta Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi Seçimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement