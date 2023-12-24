Tunus\'ta Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi Seçimleri Başladı

Tunus'ta, "Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi" seçimlerinin ilk turu için oy verme işlemi başladı.

Ülke genelindeki 2 bin 155 bölgede kurulan, 4 bin 685 seçim merkezinde, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 18.00'e kadar sürecek.

Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre,9 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu Tunus'ta, 279 sandalyeli meclise girebilmek için 7 bin 205 aday yarışıyor.

İki turlu seçim sisteminin benimsendiği yasaya göre, adayların ilk turda seçilebilmesi için oyların yarıdan bir fazlasını alması gerekiyor.

Bu oy oranına ulaşılamayan bölgelerde en çok oyu alan iki adayın katılacağı, ikinci tur seçimleri yapılması bekleniyor.

Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi 77 üyeden oluşacak

Seçimlerin tamamlanmasının ardından oluşacak 279 yerel konseyden her biri kura ile seçtikleri bir üyeyi il meclisine gönderecek. İl meclislerine gönderilen üyelerin arasından bölgelere ayrılan kotaya göre 77 meclis üyesi, Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyinde görev yapacak.

Toplam 24 ilin bulunduğu Tunus'ta, il meclisi üyeleri dönüşümlü olarak Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyinde görev yapacağı için her 3 ayda bir, konseye gönderilecek adaylar için yerel mecliste kura çekilecek.

En önemli görevi, Halk Temsilciler Meclisi ile yerel yönetimler (meclis) arasındaki ilişkileri düzenlemek olan Konsey, çeşitli bütçe ve kalkınma planlarına ilişkin kararlarda görüş bildirecek.

Ayrıca yıllık bütçenin Meclis'te oylamasında da önemli rol oynayacak olan Konsey'in görevlerini düzenleyen yeni bir yasanın, seçimlerin tamamlanmasının ardından çıkarılması öngörülüyor.

Tunus'ta Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi seçimlerine giden süreç

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararla meclisin çalışmalarını dondurması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması, ülkede siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Said'in 22 Eylül 2021'de açıkladığı yeni kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamasının ardından, Aralık 2021'de açıklanan "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında, ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta, oluşturulacak Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinin, Halk Meclisinin ikinci kanadını oluşturması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından attığı adımları "demokratik bulmadıkları" gerekçesiyle ülkedeki birçok siyasi parti seçimleri boykot ediyor.