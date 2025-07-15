Tunus'tan Albanese'ye Nobel Desteği

Tunus Gazeteciler Sendikası, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin 2025 Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmesine desteklerini duyurdu.

Tunus Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, 2015 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'yle birlikte Albanese'nin 2025 yılı Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmesine destek verdikleri belirtildi.

Albanese'nin oldukça zor şartlarda uluslararası hukuku savunmaya gayret ettiği için bu adaylığı hak ettiği vurgulanan açıklamada, Albanese'nin cesaret, açıklık ve çifte standartlara karşı direnmede örnek olduğu için adaylığını destekledikleri ifade edildi.

Albanese'nin aslında BM Filistin Özel Raportörlüğünü son yıllarda ahlaki, insani ve hukuki olarak yeni boyutlara taşıdığı savunulan açıklamada, Albanese'nin özellikle 7 Ekim 2023 bu yana bazı yetkililerin konuşmalarıyla suç ortağı olduğu BM örgütündeki siyasi ve ahlaki düzeyi yükselttiğine işaret edildi.

Açıklamada, Albanese'nin aday gösterilmesinin aynı zamanda Filistin halkının topraklarında bağımsız devletlerini kurmak için verdiği mücadelenin meşruiyetini sembolik olarak tanıma anlamına geleceği vurgulandı.

Avrupa Parlamentosu milletvekili Matjaz Nemec, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'yi Nobel Barış Ödülü için önerdiğini belirterek, parlamenterlerden destek istemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Albanese'yi yaptırım listesine aldıklarını duyurmuştu.

Rubio, yaptığı paylaşımda, "Bugün, BM İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Francesca Albanese'ye, UCM'nin ABD ve İsrail'in yetkilileri, şirketleri ve yöneticilerine karşı harekete geçmesini sağlamaya yönelik gayrimeşru ve utanç verici çabaları nedeniyle yaptırım uyguluyorum." ifadesini kullanmıştı.