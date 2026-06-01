Tunus ve Afrika Ülkeleri İkili Görüşmelerde

01.06.2026 22:06
Tunus Dışişleri Bakanı Nefti, Güney Kore'de Afrika ülkeleriyle işbirliklerini güçlendirdi.

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Afrika-Güney Kore Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Cezayir, Angola ve Kenya dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Nefti, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya gelerek gelecek ay Cezayir'de yapılması planlanan Tunus-Cezayir Bakanlar Düzeyindeki İzleme Komitesi toplantısının hazırlıklarını ele aldı.

Görüşmede taraflar, Tunus'ta gerçekleştirilen Tunus-Cezayir Yüksek Ortak Komisyonu toplantısında alınan kararların uygulanması kapsamında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve iki ülkedeki Tunuslu ve Cezayirli topluluklara özel önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Nefti ayrıca Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ortak Ekonomik ve Teknik Komisyon toplantısının en kısa sürede düzenlenmesi konularını değerlendirdi.

Angolalı Bakan Antonio, Tunus'un ülkesinin bağımsızlık sürecinde verdiği siyasi desteği takdir etti.

Nefti ise Angola'da yaşayan Tunusluların özellikle altyapı sektöründeki katkılarına dikkati çekti.

Taraflar, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ikili temasların hazırlıklarının en iyi şekilde yapılması konusunda mutabık kaldı.

Kenya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi ile de görüşen Nefti, iki ülke arasındaki işbirliğini düzenleyen hukuki çerçevenin genişletilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılacak bir sonraki bakanlar düzeyindeki toplantının hazırlıklarını ele aldı.

Görüşmede ayrıca taraflar, Afrika düzeyindeki uluslararası ve bölgesel pozisyonlara yönelik adaylıklarda karşılıklı destek verilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Nefti, Afrikalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Afrika-Güney Kore ortaklığı ile diğer ekonomik ve teknik iş birliklerine ilişkin koordinasyon ve istişarenin önemine vurgu yaptı.

Tunuslu Bakan, söz konusu ortaklıkların karşılıklı saygı, dayanışma, kazan-kazan anlayışı ve karşılıklı fayda temelinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, bu iş birliklerinin Afrika'da güvenlik, istikrar ve kapsamlı kalkınmanın güçlendirilmesine katkı sağlamasının önemine işaret etti.

Afrika-Güney Kore Dışişleri Bakanları Toplantısı, Haziran 2024'te Seul'de düzenlenen ilk Afrika-Güney Kore Zirvesi'nin ardından oluşturulan işbirliği mekanizmalarının takibi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Toplantıda tarafların ekonomi, ticaret, teknoloji, kalkınma, enerji ve altyapı alanlarındaki ortaklıklarının yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

