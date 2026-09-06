Tunus ve Mısır, ekonomik işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı

Tunus ve Mısır, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi, yatırım fırsatlarının artırılması ve kalkınma alanındaki ortaklığın güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Muhammed Ali en-Nefti, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüştü.

İslam Kalkınma Bankasına üye ülkelerin işbirliği kuruluşlarının 7. Konferansı kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki köklü ilişkiler ve Tunus-Mısır Ortak Yüksek Komisyonunun sonuçları ele alındı.

İki bakan, ortak komisyonun sonuçlarının uygulanmasının ve varılan anlaşma ile mutabakatların hayata geçirilmesinin, ekonomik, ticari ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, ulusal ürünlerin karşılıklı pazarlara daha iyi erişiminin sağlanması ve Tunus ile Mısır'daki ortak yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ele alındı.

Bakanlar, iki ülkenin kalkınma alanındaki işbirliğini güçlendirme ve bölgesel ve uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları çerçevesinde koordinasyonu artırma yollarını da görüştü.

-Arap Birliği ve Afrika işbirliği

En-Nefti ve Abdulati, Arap Birliği çerçevesinde koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Tunus'un Arap Birliği Konseyi başkanlığını üstlenmesi dolayısıyla iki ülkenin bölgesel meseleler ve bölgenin karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin tutumlarının koordine edilmesinin, ortak Arap çalışmalarının ve bölgedeki güvenlik ve istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

İki bakan ayrıca Afrika kıtasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, iki ülkenin sahip olduğu deneyim ve imkanlardan kalkınma çabalarında yararlanılması ve Güney-Güney işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Taraflar, Afrika ve uluslararası platformlarda koordinasyonun sürdürülmesinin önemini de değerlendirdi.

Libya'daki gelişmeler

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre ise Abdulati ve en-Nefti, bölgesel gelişmelerin yanı sıra Libya'daki son durumu görüştü.

İki bakan, Libya'nın birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması ile ulusal kurumlarının muhafaza edilmesinin önemini vurguladı.

Bakanlar, Libya'nın sahipliğinde ve liderliğinde kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması ve bu çözümün cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını sağlaması gerektiğini belirtti.

Abdülati, bu kapsamda Mısır, Tunus ve Cezayir'in Libya konusunda üçlü komşu ülkeler mekanizması çerçevesinde koordinasyonu sürdürmesinin önemine işaret etti.

Mısır Dışişleri Bakanı, mekanizmanın düzenli şekilde toplanmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, bunun komşu ülkelerin tutumlarını koordine etmek ve Libya'da güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemek açısından önemli olduğunu ifade etti.

Sudan'daki gelişmeler

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre görüşmede Sudan'daki gelişmeler de ele alındı.

İki bakan, Sudan'ın güvenlik ve istikrarının, birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün desteklenmesinin yanı sıra ulusal devlet kurumlarının korunmasının ve Sudan halkının yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesinin önemini vurguladı.

Bakanlar, Sudan krizine siyasi çözüm bulunması amacıyla bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirterek, çözümün Sudan halkının çıkarlarını koruması ve ülkenin kaynaklarını muhafaza etmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, toplantı kapsamında Tunus ile Mısır'ın teknik işbirliği alanında faaliyet gösteren kurumları arasında, Güney ülkeleri arasında üçlü işbirliğine yönelik bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan mutabakat zaptı imzalandı.