Tunuslu Çevre Aktivisti Filistin Davasına Dikkat Çekmek İçin Bisiklet Turuna Çıktı

Tunuslu çevre aktivisti 36 yaşındaki Nadire el-Riyahi, Filistin davasına dikkat çekmek için bisikletiyle Tunus turuna çıktı.

Fransızca Dili Edebiyatı yüksek lisans derecesine sahip Riyahi, 10 yıl önce alternatif ulaşım aracı olarak kullanmaya başladığı bisikletiyle Filistin davasına dikkat çekmek için başladığı Tunus turu kapsamında ülkenin önde gelen büyük şehirlerini gezmeyi planlıyor.

Gittiği şehirlerde kendisini misafir eden ailelerin yanında kalan Riyahi, aynı zamanda kendisiyle iletişime geçen aktivistler ile ortak çevre ve Filistin'e destek eylemleri gerçekleştiriyor.

Turuna başlamadan önce de Tunus'taki Filistin Büyükelçiliği önünde bisikletleriyle toplanan eylemcilerle Filistin'e destek gösteri düzenleyen Riyahi, AA muhabirine çıktığı yolculuğu anlattı.

Bisikletine Tunus ve Filistin bayrağı asan Riyahi, "Filistin davası hepimizin davası, bu yolculukta ulaşabildiğim insanlara Filistin davasını tekrar hatırlatıyorum. Biliyorsunuz bugünlerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarından dolayı birçok yerde gösteri düzenleniyor, ben de bu bisiklet turuyla Filistin davasına dikkat çekmek istedim." ifadelerini kullandı.

"Çevre koruma bilincinin kazanılmasına destek oluyorum"

Bisikletiyle 11 gündür yollarda olduğunu söyleyen Riyahi, bisiklet turuna sakini olduğu başkent Tunus'tan yola çıktığını belirterek şunları söyledi:

"İlk gün çok yağmur vardı, Tunus'tan Testur (Kuzeybatı) kentine doğru bisikletimi sürdüm. İlk günkü yolculuğumda, Mennuba kentinden geçerek Silyana kentine bağlı El-Krip kasabasına vardım. Kasabada çok güzel karşılandım, beni misafir eden ailenin çiftliğinde onlarla beraber zeytin toplamaya gittim, benim için harika bir gündü."

Filistin davasına dikkat çekmenin yanı sıra çevreye duyarlılığı da anlattığını belirten Riyahi, "Çevre bilinci çok önemli, gezim süresince ulaşabildiğim insanlara çevrenin korunması bilincini kazanmalarına destek olmaya çalışıyorum. Bisiklet yolculuğum süresince, gençlere ülkelerini tanımaları ve çevreyi korumaları mesajını vermeyi hedefliyorum. Tunus'u gezerken bilmediğim pek çok yeri insanlara gösteriyor, keşfedilmeyi hak eden dağlarımıza, sahillerimize ve birçok tarihi esere ev sahipliği eden koruma altına alınmış yerlere dikkat çekiyorum" ifadelerini kullandı.

"Yolcuğum süresince kendimi de tanıma fırsatım oluyor"

Tunuslu çevre aktivisti, bisiklet yolculuğu sırasında özellikle şehirler arası yollarda pek çok zorlukla karşılaştığına dile getirdi.

Riyahi, "Gezimin mesajları arasında bisikletin diğer ulaşım araçlarına alternatif bir ulaşım aracı olduğunu göstermek. Bundan yaklaşık 10 yıl önce başkent Tunus'ta bisikleti devamlı kullanmaya başladım. Yolculuğu sırasında şimdiye kadar 400 kilometreden fazla yol kat ettim. Yolculuğumun Enfida ile Zağvan arasındaki etabında beni en çok endişelendiren şey büyük kamyonların neredeyse bana çarpmasıydı." dedi.

İlk defa birden fazla şehre bisikletle gittiğini belirten Riyahi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalde şehir içinde kullandığım bisikletle zaman zaman yakın şehirlere topluca gidiyordum. Bu gezide birçok kenti bisikletle ziyaret edeceğim. Yolculuğum süresince tanıştığım insanlara bisikletle işe gidip gelmelerini tavsiye ediyorum. Bisiklete binmekle doğayı korumanın arasındaki ilişkiyi onlara anlatıyorum. Gezimin sonunda çocukların bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanmalarını teşvik etmek için okulları gezerek gezim süresince edindiğim tecrübeleri aktarmayı planlıyorum."

Bisiklet, motorlu araçların kullanımını azalttığı için çevreyi koruyor

Zağvan kentine ulaşmasına 20 kilometre kala arkadaşı Muhammed Yasin Kerim de Riyahi'ye katılmış.

Turist rehberi olarak çalışan Kerim, arkadaşına destek olmak ve kısa süreliğine de olsa bisikletiyle ona eşlik etmek istediğini söyledi.

Birlikte daha önce birçok aktiviteye katıldıklarını belirten Kerim, "Birçok defa Nadire ile pedal çevirdik. Geçen yıl Tunus'taki Cebel Resas ile Zağvan Dağı arasındaki etabı beraber tamamladık. Buraya Nadire'ye destek olmak için geldim. Motorlu araçların kullanımını azalttığı için bisikletin çevreyi koruduğuna inanıyorum. Ben de işim icabı, Zağvan'da ekolojik turlar düzenliyorum." dedi.