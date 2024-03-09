Tunuslu Kadınlar Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Tunuslu Kadınlar Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi

Tunuslu kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki kadınlara destek amacıyla başkent Tunus'ta gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail saldırganlığının sona ermesini talep ederek Filistinli bayrakları ve pankartlar taşıdı. Tunuslu kadınlar, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulmasını istediklerini dile getirdi.

09.03.2024 02:27  Güncelleme: 02:28
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Tunuslu kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki kadınlara destek için başkent Tunus'ta gösteri düzenledi.

Kadın göstericiler, sivil toplum kuruluşları (STK) ve aktivistlerin çağırısıyla başkent Tunus'un Habib Burgiba Caddesi'nde bir araya geldi.

gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar, İsrail saldırganlığının sona ermesini ellerinde Filistinli bayrakları ve "Gazze'de ateşkes", "Gazze'yi kurtarın" yazan pankartlar taşıdı.

Filistin halkıyla dayanışma ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sona ermesi talebiyle toplanan göstericiler, "Saldırıları durdurmak görevdir", "Ablukayı kaldırmak görevdir" ve "Halk normalleşmeyi istemiyor" gibi sloganlar attı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 878 Filistinli öldürüldü, 72 bin 402 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 247'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 587 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Tunus, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunuslu Kadınlar Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi - Son Dakika

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