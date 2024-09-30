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Artvin'in Yeni Valisi Göreve Başladı

Artvin\'in Yeni Valisi Göreve Başladı

Artvin Valiliğine atanan Turan Ergün, göreve başladı. Ergün, Valilik önünde karşılandığı tören sonrası yaptığı açıklamada, 33 yıllık kariyerinin ardından Artvin'de valilik yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya teşekkür eden Ergün, kamu kaynaklarının etkin kullanımına ve sürdürülebilirliğine önem vereceklerini ifade etti.

30.09.2024 18:49
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Artvin Valiliğine atanan Turan Ergün, görevine başladı.

Ergün'ü Valilik önünde Vali Vekili Ali Ekber Ateş, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumlarının yöneticileri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Ergün, karşılamaya gelenlerle tanıştıktan sonra cadde üzerindeki vatandaşlar ve esnafla selamlaştı.

Valilik makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, 33 yıllık mesleki kariyerinde Artvin Valiliği yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Artvin'in 121 kilometrelik hudut sınırıyla Türkiye'nin serhat kentlerinden olduğunu belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Bizi bu göreve layık gören, daha önceki tecrübelerimizi burada vatandaşlarımıza hizmet olarak aktaracağımıza inanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Öncelikle ben ve çalışma arkadaşlarım makamda oturan insanlar olmayacak. Vatandaşın arasında köylerde, ilçelerde işlerini takip edecekler. Ortak akıl ve istişare kültürü bizim için olmazsa olmaz. Bundan kastımız ne? Milletvekillerimiz, il müdürlerimiz, yerel yönetimler, bütün sivil toplum kuruluşları, odalar, borsalar, tarım örgütleri, sanayi örgütleri ve Artvin'in il dışındaki gücü ve potansiyeli birlikte koordine edip harekete geçirmek."

Ergün, şehit yakınları, gaziler, yaşlılar ve engellilerin başta kendisi olmak üzere herkesin önceliği olması gerektiğini vurgulayarak, kamu kaynaklarının etkin kullanımına ve sürdürülebilirliğine de ayrıca önem vereceklerini kaydetti.

Vali Ergün, daha sonra kendisini karşılamaya gelen protokol üyeleriyle makamında görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin'in Yeni Valisi Göreve Başladı - Son Dakika

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