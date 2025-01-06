Turanlı\'dan \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katkı

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Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Turanlı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Turanlı, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Samır Jordamovıc'ın "Umut var" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Turanlı, "Spor" kategorisinde tercihini Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.