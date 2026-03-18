TÜRGEV'den Ramazan İftar Buluşmaları

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV) ramazan boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen iftar programları, öğrencileri, mezunları, gönüllüleri, eğitimcileri ve paydaş kurum temsilcilerini aynı manevi iklimde buluşturdu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre TÜRGEV, ramazan ayının bereketini ve kardeşlik ruhunu paylaşmak amacıyla İstanbul başta olmak üzere tüm yurtlarının ve Güzel İşler Fabrikalarının (GİF) bulunduğu şehirlerde iftar programları düzenledi.

"İftar sofraları bir, gönüller bir" anlayışıyla gerçekleştirilen buluşmalarda, öğrenciler, mezunlar, eğitimciler, bağışçılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri aynı sofrada bir araya geldi."

Ramazan boyunca 10 farklı temada TÜRGEV yurtları ve GİF'lerde düzenlenen programlara, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ile vakıf yöneticileri katıldı.

Ramazan buluşmaları, 20 Şubat'ta GİF Safvetipaşa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen "Hikmet Sofrası" ile başlarken, Eğitime Destek Programları Merkezi (EDEP) bünyesinde görev yapan eğitimciler bu programda buluştu. 26 Şubat'ta düzenlenen "Kardeşlik Sofrası" iftarında TÜRGEV mezunları vakıf yöneticileriyle bir araya gelirken, 2 Mart'ta Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleştirilen "Öğrenci Sofrası" iftarında TÜRGEV yurtlarında kalan öğrenciler, bursiyerler ve GİF öğrencileri buluşarak ramazan bereketini paylaştı.

4 Mart'ta Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nde düzenlenen "Hürmet Sofrası", büyüklerle kurulan gönül bağını güçlendiren anlamlı buluşmaya sahne oldu. 5 Mart'ta sanat ve akademi dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Kültür Sanat Sofrası", vakfın eğitim çalışmalarının kültürel üretim boyutunu öne çıkardı. 7 Mart'ta İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen "Aile İftarı" programında, TÜRGEV çalışanları ve aileleri bir araya geldi. 9 Mart'ta MEÇKAM Mevlanakapı Yurdu'nda gerçekleştirilen "Umut Sofrası" iftarında, yetim öğrencilerle buluşuldu. 12 Mart'ta GİF Safvetipaşa Yerleşkesi'nde düzenlenen "Vefa Sofrası" programında ise vakıf mütevelli heyeti üyeleri ve bağışçıları ağırlandı.

TÜRGEV, İstanbul dışındaki yurtlarında ve GİF'lerde de ramazan buluşmalarını sürdürdü. AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'deki TÜRGEV Gevher Nesibe Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya gelirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ise Bursa İsminaz Şahin Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Kaya ayrıca, Başakşehir Katibe Atmacı Kız Öğrenci Yurdu'nu da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

"Kurulan her sofra daha vicdanlı ve daha dayanışmacı bir geleceği inşa etmektedir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, ramazan ayının gönülleri yakınlaştıran bir rahmet iklimi taşıdığını, ramazanın aynı duaya "amin" diyen gönüllerin buluştuğu, paylaşmanın bereketle çoğaldığı müstesna bir rahmet mevsimi olduğunu belirtti.

TÜRGEV olarak kurdukları her iftar sofrasını sadece buluşma değil, ilimle, irfanla ve güçlü değer bilinciyle yetişen gençlerin aynı istikamette yürüdüğü bir gönül muhitinin inşası olarak gördüklerini ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sofralarda yan yana gelen her bir gencimiz, yarının daha merhametli ve daha adil dünyasına taşınan bir umudu temsil ediyor. Ramazanın ruhunu en derinden hissettiğimiz bugünlerde, edilen duaların başta Gazze olmak üzere zulüm altında yaşayan tüm kardeşlerimize umut, ferahlık ve selamet getirmesini temenni ediyoruz. İnanıyoruz ki kurulan her sofra sadece bugünümüzü değil, daha vicdanlı ve daha dayanışmacı bir geleceği de inşa etmektedir."