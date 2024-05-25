TÜRGEV, Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'ni tanıttı - Son Dakika
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TÜRGEV, Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'ni tanıttı

TÜRGEV, Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi\'ni tanıttı

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nin tanıtımını yaparak, gençlerin sosyal ve sanatsal gelişimine katkı sağladıklarını belirtti. Merkezin çocuklara ve ailelere hizmet verdiğini vurgulayan Altun, elde edilen tecrübenin Türkiye'nin farklı bölgelerinde de kullanılacağını söyledi.

25.05.2024 15:43
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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) vizyon projelerinden Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, projenin Mevlanakapı Yurdu'nun bir parçası olarak hayata geçirildiğini söyledi.

Altun, TÜRGEV olarak tüm Türkiye çapında 25 öğrenci yurdunu idare ettiklerinin altını çizerek, "Bizler bir taraftan yurtlarımızda öğrencilerimize barınma imkanı sunarken, bir taraftan da yurtlarımıza vermiş olduğumuz atölye hizmetleriyle gençlerimizin sosyal ve sanatsal anlamda da gelişmelerine katkı vermeye çalışıyoruz." dedi.

Yurtlarda konaklayan öğrencilerin içinde bulundukları mahalleye uyum sağlamalarını önemsediklerini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Yurtlardaki öğrenci sayısında sınırlı kalmak istemiyoruz. Bu yurtlara ciddi bir yatırım yapılıyor. Atölye çalışmalarından tutun da eğitim faaliyetlerine kadar ciddi bir birikimi de aslında biz bünyemizde barındırıyoruz. Yurtlar hem içerideki öğrencileri hem de bulundukları mahallelerdeki topluma bir fayda sağlasınlar istiyoruz. Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nde öğrencilerimiz de aynı zamanda gönüllü olarak çalışıyorlar. Öğrencilerimiz bu merkezde aynı zamanda tecrübe kazanmış oluyorlar. Bir taraftan insanlarımızın yurtlarımızın kapısından içeri girmelerini, yurtlarımızı görmelerini, hem bizleri hem de öğrencilerimizi tanımalarını temin etmiş oluyoruz."

"Merkezimiz hem çocuklara hem ailelerine hizmet veriyor"

Altun, Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nin 0-12 yaş grubundaki çocuklarla beraber ailelere de hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Biz istedik ki çocuklar gelsin, bir taraftan atölyelere katılsınlar, bir taraftan kütüphanelerde kitaplarını okusunlar, bir taraftan masal dinlesinler, başka faaliyetlere katılsınlar, bir taraftan da aileleri de bu çalışmaların bir parçası olsun. Bu merkezden hem çocuklarımız istifade ediyor hem de annelerimizin yaptığı ve katıldığı birçok atölyemiz var." ifadelerini kullandı.

Merkeze hem çocuklardan hem ailelerden ciddi bir teveccühün olduğuna işaret eden Fatmanur Altun, gerçek bir ihtiyaca dokunduklarının, gerçek bir noktaya temas ettiklerinin anlaşıldığını dile getirdi.

Altun, Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nden elde edilen tecrübeyi Türkiye'nin farklı bölgelerinde kurumsal faaliyetler yapmak üzere hayata geçirmeyi düşündüklerini söyleyerek, "Her bölgenin ihtiyacına göre bir çalışma modeli geliştirmemiz gerektiğini de biliyoruz. Bu çalışmaların yürütülme sürecinde buna ilişkin çok ciddi bir tecrübe ve bilgi birikimi desteğimizi düşünüyoruz. İnşallah bundan sonrası için de bu çalışmalar katlanarak devam edecek." dilye konuştu.

Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Fatmanur Altun, Türkiye, Gençlik, Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRGEV, Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'ni tanıttı - Son Dakika

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