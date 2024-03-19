Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Belediye başkanı, şehrin 5 yılını yönetmez, şehrin geleceğini yönetir ve damgasını vurur. Dolayısıyla kendimiz, kentimiz, evimiz, çocuklarımız, torunlarımız ve geleceğimiz için oy kullanacaksınız." dedi.
Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen şoför esnafıyla iftar programında, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yıl önce yerel seçim sürecinde verdiği 100 sözden 90'ını yerine getirmediğini söyledi.
Belediye başkanı seçilmesi durumunda yapacağı hizmetlerle Ankara halkının kazanacağını belirten Altınok, şunları kaydetti:
"Ankaramızın 5 yılı, boş yıl olmuştur. Ankara'nın kaybedecek 5 yılı daha yok. 'Benim projem yok, benden proje, yol beklemeyin' diyen bir belediye başkanı var. Altınok'tan proje, eser, hizmet bekleyin ve görün. Tatil demeden her gün sokakta olan bir Altınok var. Bizim aklımız, fikrimiz Ankara'dır. 31 Mart'taki seçim herkes için önemli. Belediye başkanı sadece şehrin 5 yılını planlamaz, geleceğini planlar. Belediye başkanı, şehrin 5 yılını yönetmez, şehrin geleceğini yönetir ve damgasını vurur. Dolayısıyla kendimiz, kentimiz, evimiz, çocuklarımız, torunlarımız ve geleceğimiz için oy kullanacaksınız. 31 Mart'ta hepinizin desteğini bekliyorum. Gece gündüz demeden sizlere hizmetkar olacağız."
Son Dakika › Güncel › Turgut Altınok: Belediye başkanı şehrin geleceğini yönetir - Son Dakika
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