Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Haymana'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Haymana'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı

Cumhur İttifakı\'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Haymana\'da Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin açılışına katıldı

Turgut Altınok, Haymana'da muhtarlar ve muhtar adaylarıyla bir araya gelerek sorunları dinledi ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra AK Parti Ankara milletvekilleri ve il başkanıyla birlikte Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

09.02.2024 17:55  Güncelleme: 17:56
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Haymana ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Haymana Halk Eğitim Merkezi'nde muhtarlar ve muhtar adayları ile bir araya gelen Altınok, burada, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek göreve gelmesi halinde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Altınok, AK Parti Ankara milletvekilleri Ahmet Fethan Baykoç, Jülide Sarıeroğlu, Murat Alparslan ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Turgut Altınok ve Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Haymanalılara seslenerek seçimlerde destek istedi.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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