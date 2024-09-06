Turgutlu'nun Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika
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Turgutlu'nun Kurtuluşu Kutlandı

Turgutlu\'nun Kurtuluşu Kutlandı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu’nun kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünü yayınladığı mesajla kutladı. Başkan Akın, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen nesiller için tüm gücümüzle çalışacak; kurtuluş meşalesini, gururla ve onurla taşımaya devam edeceğiz" dedi.

06.09.2024 14:43  Güncelleme: 14:53
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(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'nun kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü yayınladığı mesajla kutladı. Başkan Akın, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen nesiller için tüm gücümüzle çalışacak; kurtuluş meşalesini, gururla ve onurla taşımaya devam edeceğiz" dedi.

urgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'nun kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü nedeniyle mesaj  yayımladı.

Başkan Çetin Akın yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş günlerimiz, millet olarak milli duygularımızın en yüksek seviyede birleştiği, birlik ve beraberliğimizin en güçlü şekilde ortaya konduğu tarihi günlerdir. Türk milletinin, esarete ve işgale karşı gösterdiği sarsılmaz direnişin ve kararlılığın somut bir örneği olan Turgutlu'nun kurtuluşu, aziz vatanımızın dört bir yanındaki kahramanlık öykülerinin bir parçasıdır. Kahraman ecdadımızın büyük fedakarlık ve cesaretle yürüttüğü bu mücadele, Türk milletinin özgürlüğüne olan bağlılığını ve asla teslimiyet göstermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır. Turgutlu'nun kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutlarken, geçmişin anılarına sahip çıkmanın yanı sıra, bu topraklarda özgürlüğün ve bağımsızlığın ne denli değerli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz.

Turgutlu, düşman işgalinden kurtuluş ve yangınla yok oluşunun ardından tam anlamıyla küllerinden yeniden doğdu. Milletimizin kendisini yeniden bağımsızlığına kavuşturan azim ve kararlılığı, çalışkanlık ve genç Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjisiyle birleşerek güzelim Kasabamızı çok kısa bir zamanda yeniden ülkemizin en önemli merkezlerinden birisi haline getirdi.

Turgutlu, nam-ı diğer Kasaba, bugün 180 bin civarındaki nüfusu, tarımı, sanayisi ve ticari yaşamıyla yeniden bölgemizin gözbebeği ise bunu, milli mücadele günlerinde hiç beklemeden kendilerini cepheye atan, ölümden, şehit olmaktan bir an bile geri durmayan büyüklerimize, hiçbir şeyleri kalmamışken, bu kenti en baştan imar eden atalarımıza borçluyuz ve bu eşsiz mücadele ruhunu her zaman diri tutacağız. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen nesiller için tüm gücümüzle çalışacak; kurtuluş meşalesini, gururla ve onurla taşımaya devam edeceğiz.

Cepheden cepheye koşarak çarpışan Zahit Zühtü Akıncı ve Rıza Çetin'i; Küllük bölgemizin yanmaması için kahramanca çarpışan Grebo Hamza Çavuş ve arkadaşlarını; istihbarat faaliyetlerini sürdürerek Turgutlu'da hayatlarını tehlikeye atan Muallim İsmail Hakkı Efendi ve Muallim Ali Efendi ile ismini sayamadığım kahramanlarımızı kurtuluşumuzun yıl dönümünde minnetle yad ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: ANKA

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