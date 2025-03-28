Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Personeliyle Bayramlaştı

(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, haftanın son mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı. Akın, "Gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarımın bayramını gönülden kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum" dedi.

Turgutlu Belediyesi'nin bayramlaşma geleneği bu yıl da devam etti. Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, belediye personeliyle bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Turgutlu Belediyesi'nin Mustafa Kemal ve Albayrak mahallelerinde hizmete açtığı Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören minikler de Başkan Akın'ı ziyaret ederek bayramını kutladı.

"Mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum"

Ramazan Bayramı'na dair dileklerini paylaşan Akın, "Ramazan Bayramı öncesinde, Turgutlumuz için birlikte emek verdiğimiz kıymetli mesai arkadaşlarımızla bayram sevincini paylaştık. Gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarımın bayramını gönülden kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum" dedi.