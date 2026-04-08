Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: "Turgutlu'nun Önünü Açalım"

08.04.2026 15:50  Güncelleme: 16:50
(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, nisan ayı meclis toplantısında Ergenekon Kavşağı ile Irlamaz ikinci etabın son durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Çetin Akın aynı zamanda araç ve ekipman destekleri için de teşekkür etti. Akın, "Turgutlu'nun önünü açalım. Şu yapmak istediğimiz imar uygulamalarında bize destek verin" dedi.

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında gündemin sekizinci maddesinde görüşülen "Temizlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Turgutlu Belediyesi arasında çöp konteyneri teminine yönelik ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi, bu kapsamda gerekli usul ve esasların belirlenmesi, protokollerin hazırlanarak uygulanması ve tüm süreçlerin yürütülmesi için Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususu" ile ilgili bilgilendirme yapan Başkan Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 350 adet çöp konteynerinin hibe olarak alınacağını söyleyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.

Ergenekon Kavşağı ile Irlamaz ikinci etaba dair son gelişmeleri de paylaşan Başkan Çetin Akın, "Ergenekon Kavşağı'nda en son GDZ Elektrik ile projelendirmeyle ilgili bir sorun yaşıyorduk; o izin de geldi. Artık son noktaya ulaştık; ihale aşamasındayız. Bir aksilik olmazsa nisan ayı sonu gibi Ergenekon Kavşağı projesinde ihaleye çıkmış olacağız. Ancak şöyle bir düşüncemiz var; ihale yapılmış olsa bile yer teslimini Kurban Bayramı'ndan sonra yapmayı planlıyoruz. Bayram yoğunluğunda buraları felç olsun istemiyoruz. İhalemiz yapılmış olacak ama projenin başlaması Kurban Bayramı sonrasında olacak. Aynı zamanda Irlamaz ikinci etapla ilgili de bir imar plan çalışmamız var. Önümüzdeki salı günü yapılacak olan büyükşehir meclisinde de ikinci etabın imar sorununu, rekreasyon alanına çevirerek çözüyoruz. Hemşehrilerimize bu müjdeyi verebiliriz. İmar durumu bittikten sonra Irlamaz ikinci etabın da ihale hazırlıkları başlamış olacak" dedi.

Başkan Çetin Akın, açıklamaları sırasında araç ve ekipman destekleri konusunda Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer ve yönetimi ile AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut'a şu sözlerle teşekkür etti:

"Buradan Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz Sayın Vahap Seçer'e bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü belediyemizin çok ciddi bir ihtiyacı olan arazözü belediyemize hibe ettiler. Bir teşekkür de AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut'a yapayım. Belediyemize kazandırmaya çalıştığımız ki son aşamaya geldiğimiz bir greyder alımı, beko loder alımı, iki kamyon, bir otobüs alımı ile ilgili bir kredi arayışımız vardı. Krediyi bulmuştuk. İller Bankasından da teminat mektubu almamız gerekiyordu. Maalesef siyaset girdi, üç ay kadar sürdü. En sonunda 'AK Parti İl Başkanı ararsa biz bu işi çözeriz' dediler. Süleyman Bey de aradı. Ben de çarşamba günü Ankara gittim. Sorunu çözdük; teminat mektubunu aldık. Teminat mektubu almak için bile bu süreçleri yaşıyoruz artık. Sağ olsun yanımızda oldu."

Akın, ayrıca yüz binlik imar uygulamaları sürecine de değinerek, "Yüz binlik planlar için bekliyorum. Ankara'ya gittiğimde bakanlıkla yine görüşmeler yaptık. Evraklarımızda herhangi bir eksik olmadığını, artık bakanın önünde olduğunu; bakanın bir imzasına kaldığını orada bize genel müdürler söylediler. Aynı desteği orada da bekliyoruz arkadaşlar. Turgutlu'nun önünü açalım. Şu yapmak istediğimiz imar uygulamalarında bize destek verin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
