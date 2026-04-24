Turgutlu Belediyesi, Araç Filosunu Öz Kaynaklarıyla Güçlendiriyor

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, öz kaynaklarıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Filoya yeni katılan kepçe ile müdahale kapasitesinin artacağını belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, "Hem planlı çalışmalarda hem de anlık ihtiyaçlarda sahada daha etkin bir şekilde yer alacağız" dedi.

Turgutlu Belediyesi, ilçe genelinde hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde sürdürülebilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere bir kepçe, belediye envanterine kazandırıldı. Öz kaynaklarla satın alınan yeni iş makinesiyle, özellikle yol yapım ve yenileme çalışmalarında müdahale hızının artırılması hedefleniyor.

Akın, "Turgutlu'muzun dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmaları daha hızlı ve verimli hale getirmek için araç filomuza yeni bir kepçe dahil ettik. Artan kapasitemizle birlikte hem planlı çalışmalarda hem de anlık ihtiyaçlarda daha etkin bir şekilde sahada yer alacağız. Kendi öz kaynaklarımızla kentimize kazandırdığımız bu yeni aracın Turgutlu'muza hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.