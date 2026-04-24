Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgutlu Belediyesi, Araç Filosunu Öz Kaynaklarıyla Güçlendiriyor

24.04.2026 14:32  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, öz kaynaklarıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Filoya yeni katılan kepçe ile müdahale kapasitesinin artacağını belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, "Hem planlı çalışmalarda hem de anlık ihtiyaçlarda sahada daha etkin bir şekilde yer alacağız" dedi.

Turgutlu Belediyesi, ilçe genelinde hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde sürdürülebilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere bir kepçe, belediye envanterine kazandırıldı. Öz kaynaklarla satın alınan yeni iş makinesiyle, özellikle yol yapım ve yenileme çalışmalarında müdahale hızının artırılması hedefleniyor.

Akın, "Turgutlu'muzun dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmaları daha hızlı ve verimli hale getirmek için araç filomuza yeni bir kepçe dahil ettik. Artan kapasitemizle birlikte hem planlı çalışmalarda hem de anlık ihtiyaçlarda daha etkin bir şekilde sahada yer alacağız. Kendi öz kaynaklarımızla kentimize kazandırdığımız bu yeni aracın Turgutlu'muza hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Turgutlu Belediyesi, Çetin Akın, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 15:28:19. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.