Turgutlu Belediyesi, Milli Takımın Çeyrek Final Maçını Dev Ekranda İzletecek

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımın heyecan dolu çeyrek final mücadelesini taraftarın birlikte izleyebilmesi için dev ekran kuruyor.

Turgutlu Belediyesi, Hollanda- Türkiye karşılaşması için özel bir organizasyon hazırladı. Belediye, karşılaşma öncesinde 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda dev ekran kurarak taraftarları bir araya getirecek. Yurttaşlar, milli maç coşkusunu yine hep birlikte yaşayacak.

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Milli takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Turgutlulular olarak biz de milli takımımıza destek vermek için bir araya geliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kuracağımız dev ekranda taraftarlarımız, Türkiye-Hollanda maçını birlikte izleyip takımımıza destek olacaklar. Şimdiden bizim çocuklara yürekten başarılar diliyorum" dedi.