Turgutlu Belediyesi Nazım Hikmet\'in eserini sahneleyecek

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, Nazım Hikmet'in 'Bir Kurtuluş Savaşı Destanı Kuva-ı Milliye' kitabından uyarlanan tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturuyor.

Turgutlu Belediyesi'nin Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında, bu sene Antalya Gençlik Tiyatrosu tarafından Nazım Hikmet'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağdaş Karanfilci'nin üstlendiği 'Bir Kurtuluş Savaşı Destanı Kuva-ı Milliye' sahnelenecek. Ücretsiz oyun, Ergenekon Mahallesi Seyirtepe Amfi Tiyatro'da 28 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Belediye Başkanı Akın, Turgutlu halkını ücretsiz sahne alacak oyuna davet etti. Akın, "2019 yılında göreve geldiğimiz günden bu yana kültür sanat faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Büyük Usta Nazım'ın kaleme aldığı bu destanın ilçemizde sahnelenecek olması bizleri mutlu ediyor. Tüm halkımızı oyunumuza davet ediyoruz" dedi.