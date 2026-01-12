Turgutlu Belediyesi'nin Ürettiği Zeytinyağı, Aşevi ve Hayır Merkezi'nde Kullanılacak

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen hasat sürecinde toplanan zeytinler işlenerek zeytinyağına dönüştürüldü. Üretilen bin 500 litre zeytinyağı, yemeklerde kullanılmak üzere Aşevi ve Hayır Merkezi'ne teslim edildi.

Turgutlu Belediyesi'nin hasat çalışmaları kapsamında toplam bin 500 litre zeytinyağı elde edildi. Üretimi tamamlanan zeytinyağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan günlük yemeklerin hazırlanmasında kullanılmak üzere Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi'ne teslim edildi. Böylece hem belediye kaynaklarının verimli şekilde değerlendirilmesi hem de sosyal yardım hizmetlerinde kullanılan gıda ürünlerinin güvenilir ve sürdürülebilir biçimde temin edilmesi sağlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Belediyemize ait alanlarda yetişen zeytinleri toplayarak zeytinyağı üretimine dönüştürüyor, bu yağı Aşevi ve Hayır Merkezimizde hazırlanan yemeklerde kullanıyoruz. Böylece hem kaynaklarımızı verimli şekilde değerlendiriyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdığımız yemeklerin daha sağlıklı ve nitelikli koşullarda hazırlanmasını sağlıyoruz. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışımızla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.