Turgutlu Belediyesi'nin Ürettiği Zeytinyağı, Aşevi ve Hayır Merkezi'nde Kullanılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Turgutlu Belediyesi'nin Ürettiği Zeytinyağı, Aşevi ve Hayır Merkezi'nde Kullanılacak

12.01.2026 15:49  Güncelleme: 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi, yürüttüğü hasat süreci ile ürettiği bin 500 litre zeytinyağını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak için Aşevi ve Hayır Merkezi'ne teslim etti. Sosyal yardımlarda gıda ürünlerinin güvenilir ve sürdürülebilir biçimde temin edilmesi hedefleniyor.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen hasat sürecinde toplanan zeytinler işlenerek zeytinyağına dönüştürüldü. Üretilen bin 500 litre zeytinyağı, yemeklerde kullanılmak üzere Aşevi ve Hayır Merkezi'ne teslim edildi.

Turgutlu Belediyesi'nin hasat çalışmaları kapsamında toplam bin 500 litre zeytinyağı elde edildi. Üretimi tamamlanan zeytinyağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan günlük yemeklerin hazırlanmasında kullanılmak üzere Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi'ne teslim edildi. Böylece hem belediye kaynaklarının verimli şekilde değerlendirilmesi hem de sosyal yardım hizmetlerinde kullanılan gıda ürünlerinin güvenilir ve sürdürülebilir biçimde temin edilmesi sağlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Belediyemize ait alanlarda yetişen zeytinleri toplayarak zeytinyağı üretimine dönüştürüyor, bu yağı Aşevi ve Hayır Merkezimizde hazırlanan yemeklerde kullanıyoruz. Böylece hem kaynaklarımızı verimli şekilde değerlendiriyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdığımız yemeklerin daha sağlıklı ve nitelikli koşullarda hazırlanmasını sağlıyoruz. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışımızla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Turgutlu Belediyesi, Zeytinyağı, Belediye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi'nin Ürettiği Zeytinyağı, Aşevi ve Hayır Merkezi'nde Kullanılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü

19:01
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor
Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
16:40
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 19:08:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi'nin Ürettiği Zeytinyağı, Aşevi ve Hayır Merkezi'nde Kullanılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.