Turgutlu'da İnteraktif Tiyatro Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Turgutlu'da İnteraktif Tiyatro Deneyimi

12.01.2026 11:43  Güncelleme: 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi, Bilge Oyuncular ve Enteresanart iş birliğiyle sahnelenen 'Impromental Doğaçlama Tiyatro' oyunu ile izleyicilere interaktif bir tiyatro deneyimi sundu. Seyircilerin önerileriyle şekillenen sahneler, gösteriyi daha da keyifli hale getirdi.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, Bilge Oyuncular ve Enteresanart iş birliğiyle sahnelenen "Impromental Doğaçlama Tiyatro" oyunu, interaktif yapısıyla izleyicileri oyunun parçası haline getirdi.

İlçede kültür ve sanat etkinliklerini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi; Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Bilge Oyuncular ve Enteresanart iş birliğiyle sahnelenen "Impromental Doğaçlama Tiyatro" oyununa ev sahipliği yaptı.

Seyircilerden alınan öneriler doğrultusunda şekillenen sahneler, oyunun temposunu belirlerken izleyiciler de oyunun akışına aktif şekilde dahil oldu. Zaman zaman alkışlarla kesilen gösteri, izleyicilere keyifli ve unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşattı.

Oyunu, Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın ve daire müdürleri de izledi. Başkan Akın, "Kahkaha dolu bir akşam yaşadık. Belediyemiz, Bilge Oyuncular ve Enteresanart iş birliğiyle sahnelenen 'Impromental Doğaçlama Tiyatro' oyununu sevgili eşim Sabriye Akın ve daire müdürlerimiz ile birlikte büyük bir keyifle izledik. Tiyatroya ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize, sahnedeki enerjileriyle bu güzel akşamı unutulmaz kılan değerli oyuncularımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Turgutlu Belediyesi, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da İnteraktif Tiyatro Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
Zeytinburnu’nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:20
Fenerbahçe maçının stadı değişti
Fenerbahçe maçının stadı değişti
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 15:06:35. #7.11#
SON DAKİKA: Turgutlu'da İnteraktif Tiyatro Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.