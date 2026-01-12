Turgutlu'da İnteraktif Tiyatro Deneyimi

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, Bilge Oyuncular ve Enteresanart iş birliğiyle sahnelenen "Impromental Doğaçlama Tiyatro" oyunu, interaktif yapısıyla izleyicileri oyunun parçası haline getirdi.

İlçede kültür ve sanat etkinliklerini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi; Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Bilge Oyuncular ve Enteresanart iş birliğiyle sahnelenen "Impromental Doğaçlama Tiyatro" oyununa ev sahipliği yaptı.

Seyircilerden alınan öneriler doğrultusunda şekillenen sahneler, oyunun temposunu belirlerken izleyiciler de oyunun akışına aktif şekilde dahil oldu. Zaman zaman alkışlarla kesilen gösteri, izleyicilere keyifli ve unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşattı.

Oyunu, Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın ve daire müdürleri de izledi. Başkan Akın, "Kahkaha dolu bir akşam yaşadık. Belediyemiz, Bilge Oyuncular ve Enteresanart iş birliğiyle sahnelenen 'Impromental Doğaçlama Tiyatro' oyununu sevgili eşim Sabriye Akın ve daire müdürlerimiz ile birlikte büyük bir keyifle izledik. Tiyatroya ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize, sahnedeki enerjileriyle bu güzel akşamı unutulmaz kılan değerli oyuncularımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.