Turgutlu Belediyesi'nden Kadınlara Yeni Pilates Kursu

Güncel

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi'nin kadınları spora teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği çalışmalar devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Atatürk Kültür Merkezi'nde resim, el sanatları, piyano, tiyatro kurslarından sonra pilates kursu da açılıyor.

Turgutlu Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Atatürk Kültür Merkezi kadınlar için verdiği kurslara bir yenisi ekleniyor. Turgutluluların büyük ilgi gösterdiği merkezde resim, el sanatları, piyano, tiyatro kurslarından sonra pilates kursu da açılıyor. Bu kapsamda Atatürk Kültür Merkezinde verilecek ve 16 Aralık Pazartesi günü başlayacak olan kursa kadınlar, kayıt yaptırabilecek. Pazartesi ve çarşamba günlerinde, günde 1 saat gerçekleşecek eğitimlerde, kadınlar sabah veya akşam grupları halinde pilates dersleri alacak.

Kurslara kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyen katılımcılar, Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelebilecek veya belediyenin ilgili telefonunu arayabilecekler.

"Kadınları pilates kursumuza katılmaya davet ediyorum"

Konuya ilişkin konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Atatürk Kültür Merkezimiz bünyesinde yeni bir kurs daha açtık. Haftanın iki günü gerçekleşecek pilates kurslarımızda Turgutlulu kadınlara hizmet vereceğiz. Turgutlu Belediyesi olarak, sağlıklı ve spor dolu bir hayatın önemini biliyor, hemşehrilerimizi spor yapmaya teşvik ediyoruz. Kadınları pilates kursumuza katılmaya davet ediyorum" dedi.