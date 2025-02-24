Turgutlu Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Destek Kampanyası

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(MANİSA) - Manisa Turgutlu Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere "Gönül Sofrasında Buluşalım" kampanyası ile destek olmaya devam edecek. Bu kapsamda ramazan boyunca Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla hayırseverlerin katkılarıyla iftar yemekleri ve erzak paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Turgutlu Belediyesi, her yıl düzenlediği "Mübarek Ramazan Ayında Gönül Sofrasında Buluşalım" kampanyasını bu yıl da devam ettirecek. Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla bir ay boyunca iftar yemekleri ve erzak paketleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Kampanya kapsamında bir kişilik iftar yemeği 200 TL, bir aile için erzak paketi ise 650 TL olarak belirlendi.

Yardım kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruların ardından belediye ekipleri, tahkikat yaparak yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacak.

"İhtiyaç sahiplerinin yüzlerindeki tebessüme vesile oluyoruz"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Ramazan ayında her yıl geleneksel hale getirdiğimiz yardım kampanyasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iftar yemekleri ve erzak paketi temin ediyoruz. Bu ramazan ayında da gönül sofralarımızı birlikte büyütüyor ve ihtiyaç sahiplerinin yüzlerindeki tebessüme vesile oluyoruz. Kampanyamıza katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımız, Aşevi ve Hayır Merkezi'mizin 'TR92 0001 2009 5660 0007 0000 88' numaralı hesabına bağış yapabilirler. Gelin, hep birlikte gönül sofralarında buluşalım" ifadelerini kullandı.