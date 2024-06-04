Turgutlu Belediyesi, Personelinin Adını Yaşatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Turgutlu Belediyesi, Personelinin Adını Yaşatacak

Turgutlu Belediyesi, Personelinin Adını Yaşatacak

Turgutlu Belediyesi, geçen aylarda yaşamını yitiren personeli Yusuf Bulut'un adını bir spor sahasına vererek onu anmaya karar verdi. Açılış töreninde eski futbolcular ve hakemler arasında gösteri maçı yapıldı. Başkan Akın, Bulut'un kaybının acı verici olduğunu belirterek onun adını yaşatmanın güzel ama aynı zamanda acı bir olay olduğunu söyledi.

04.06.2024 12:44  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, geçen aylarda yaşamına kaybeden 12 yıllık personeli Yusuf Bulut'un adını, ilçede yaşatacak. Başkan Çetin Akın, "Onun adını yaşatmak çok güzel ama aynı zamanda çok acı bir olay" dedi.

Turgutlu Belediyesi, ani bir şekilde yaşama veda eden personeli Yusuf Bulut'un adı ölümsüzleştirdi. Aynı zamanda futbol hakemi olan Yusuf Bulut'un ismin verildiği spor sahası, düzenlenen törenle açıldı. Açılışın ardından Turgutluspor eski futbolcuları ve futbol hakemleri arasında gösteri maçı yapıldı.

Irlamaz Rekreasyon Alanı Turgutluspor Tesisleri'nde Bulut'un adının verildiği futbol sahasının açılışına, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, oğlu Cemil Akın, Başkan Yardımcıları Evren Erbaş, Mithat Erden, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, meclis üyeleri, daire müdürleri, belediye personeli ve Bulut'un ailesi katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Akın, "40 gün önce aldığımız haber bizim ciğerimizi yaktı. Yusuf kardeşimizi böyle çok erken kaybetmek bizlere acı verdi. Çünkü Yusuf kardeşimiz bizlerin mesai arkadaşı değildi; evladımızdı, kardeşimizdi, bir çoğunuzun abisiydi, sır arkadaşıydı, yoldaşıydı. Onu tarif edecek kelimeler gerçekten bulamıyorum. Bugün çok güzel bir organizasyonda beraberiz, onun adını yaşatmak çok güzel ama aynı zamanda çok acı bir olay. Yusuf kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Turgutlu Belediyesi, Yusuf Bulut, Turgutlu, Futbol, Spor, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi, Personelinin Adını Yaşatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 İngiltere’yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı
12:52 Kapadokya’daki balayında hayatını kaybeden genç gelin kalp krizi geçirdi Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden genç gelin kalp krizi geçirdi
12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
13:32 Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:50:36. #1.13#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi, Personelinin Adını Yaşatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement