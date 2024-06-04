Turgutlu Belediyesi, Personelinin Adını Yaşatacak

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, geçen aylarda yaşamına kaybeden 12 yıllık personeli Yusuf Bulut'un adını, ilçede yaşatacak. Başkan Çetin Akın, "Onun adını yaşatmak çok güzel ama aynı zamanda çok acı bir olay" dedi.

Turgutlu Belediyesi, ani bir şekilde yaşama veda eden personeli Yusuf Bulut'un adı ölümsüzleştirdi. Aynı zamanda futbol hakemi olan Yusuf Bulut'un ismin verildiği spor sahası, düzenlenen törenle açıldı. Açılışın ardından Turgutluspor eski futbolcuları ve futbol hakemleri arasında gösteri maçı yapıldı.

Irlamaz Rekreasyon Alanı Turgutluspor Tesisleri'nde Bulut'un adının verildiği futbol sahasının açılışına, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, oğlu Cemil Akın, Başkan Yardımcıları Evren Erbaş, Mithat Erden, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, meclis üyeleri, daire müdürleri, belediye personeli ve Bulut'un ailesi katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Akın, "40 gün önce aldığımız haber bizim ciğerimizi yaktı. Yusuf kardeşimizi böyle çok erken kaybetmek bizlere acı verdi. Çünkü Yusuf kardeşimiz bizlerin mesai arkadaşı değildi; evladımızdı, kardeşimizdi, bir çoğunuzun abisiydi, sır arkadaşıydı, yoldaşıydı. Onu tarif edecek kelimeler gerçekten bulamıyorum. Bugün çok güzel bir organizasyonda beraberiz, onun adını yaşatmak çok güzel ama aynı zamanda çok acı bir olay. Yusuf kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi.