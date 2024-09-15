Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Narin Güran'ı Unutmadı

Güncel

(MANİSA)- Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Diyarbakır'da hayattan koparılan 8 yaşındaki Narin Güran'ı anmak amacıyla üzerinde isminin yazılı olduğu ısınma tişörtleri ve öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu formalarla sahaya çıktı. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bu maç, bu mücadelenin önemli bir parçasıdır. Kadın ve çocuk cinayetleri, kadına yönelik şiddetin son bulacağı zamana kadar biz bu konuda farkındalık yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın girişimleriyle kadını hayatın her alanında desteklemek, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak için kurulan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kuruluş amacına uygun olarak kadın cinayetlerine ve toplumsal duyarlılığa dikkat çekmeye devam ediyor. Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kamuoyunda geniş bir etki yaratarak, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında güçlü bir mesaj verdi.

Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Narin'in anısını yaşatmak ve kadın ile çocuk cinayetlerine karşı sesini yükseltmek amacıyla Edirne'de anlamlı bir adım attı. Takım, ligdeki ilk maçında Narin'in isminin yazılı olduğu ısınma tişörtüyle ardından, öldürülen kadınların isimlerin yazılı olduğu forma ile sahaya çıktı. Narin'in ve öldürülen kadınların isminin yer aldığı formalarla sahaya çıkan kırmızı siyahlılar, sporseverlerden büyük takdir topladı.

"Narin'imizin ve öldürülen kadınların sesini yükseltiğimiz bu maç, bu mücadelenin önemli bir parçasıdır"

Belediye Başkanı Çetin Akın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadın ve çocuk cinayetleri, toplum olarak ortak bir mücadele gerektiren ciddi bir sorundur. Bu nedenle, kadın cinayetlerine karşı güçlü bir ses çıkarmak ve kız çocuklarının haklarını savunmak için bu takımı kurduk. Hayatının baharında henüz 8 yaşında aramızdan koparılan Narin'imizin ve öldürülen kadınların sesini yükseltiğimiz bu maç, bu mücadelenin önemli bir parçasıdır. Kadın ve çocuk cinayetleri, kadına yönelik şiddetin son bulacağı zamana kadar biz bu konuda farkındalık yaratmaya, toplumda bilinç oluşturmaya, kadınların ve çocukların haklarını savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Maçın galibi Turgutlu ekibi oldu

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, rakibi Edirne DSİ Takımını 53-79 yenerek Edirne deplasmanından galibiyetle döndü.