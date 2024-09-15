Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Narin Güran'ı Unutmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Narin Güran'ı Unutmadı

Geniş Video İzle

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ı anmak için sahaya özel formalarla çıktı. Belediye Başkanı Çetin Akın, kadın ve çocuk cinayetlerine karşı farkındalık yaratacaklarını belirtti. Takım, Edirne'deki maçta 53-79 galip gelerek önemli bir mesaj verdi.

15.09.2024 15:51  Güncelleme: 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Diyarbakır'da hayattan koparılan 8 yaşındaki Narin Güran'ı anmak amacıyla üzerinde isminin yazılı olduğu ısınma tişörtleri ve öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu formalarla sahaya çıktı. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bu maç, bu mücadelenin önemli bir parçasıdır. Kadın ve çocuk cinayetleri, kadına yönelik şiddetin son bulacağı zamana kadar biz bu konuda farkındalık yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın girişimleriyle kadını hayatın her alanında desteklemek, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak için kurulan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kuruluş amacına uygun olarak kadın cinayetlerine ve toplumsal duyarlılığa dikkat çekmeye devam ediyor. Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kamuoyunda geniş bir etki yaratarak, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında güçlü bir mesaj verdi.

Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Narin'in anısını yaşatmak ve kadın ile çocuk cinayetlerine karşı sesini yükseltmek amacıyla Edirne'de anlamlı bir adım attı. Takım, ligdeki ilk maçında Narin'in isminin yazılı olduğu ısınma tişörtüyle ardından, öldürülen kadınların isimlerin yazılı olduğu forma ile sahaya çıktı. Narin'in ve öldürülen kadınların isminin yer aldığı formalarla sahaya çıkan kırmızı siyahlılar, sporseverlerden büyük takdir topladı.

"Narin'imizin ve öldürülen kadınların sesini yükseltiğimiz bu maç, bu mücadelenin önemli bir parçasıdır"

Belediye Başkanı Çetin Akın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadın ve çocuk cinayetleri, toplum olarak ortak bir mücadele gerektiren ciddi bir sorundur. Bu nedenle, kadın cinayetlerine karşı güçlü bir ses çıkarmak ve kız çocuklarının haklarını savunmak için bu takımı kurduk. Hayatının baharında henüz 8 yaşında aramızdan koparılan Narin'imizin ve öldürülen kadınların sesini yükseltiğimiz bu maç, bu mücadelenin önemli bir parçasıdır. Kadın ve çocuk cinayetleri, kadına yönelik şiddetin son bulacağı zamana kadar biz bu konuda farkındalık yaratmaya, toplumda bilinç oluşturmaya, kadınların ve çocukların haklarını savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Maçın galibi Turgutlu ekibi oldu

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, rakibi Edirne DSİ Takımını 53-79 yenerek Edirne deplasmanından galibiyetle döndü.

Kaynak: ANKA

Narin Güran, Çetin Akın, Diyarbakır, Turgutlu, Güvenlik, Edirne, Güncel, Çocuk, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Narin Güran'ı Unutmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:48:47. #1.11#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Narin Güran'ı Unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement