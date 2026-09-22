Turgutlu\'da 10 öğrencinin yaralandığı saldırıyı YENİ Parti heyeti takip edecek

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Manisa Turgutlu'da okul önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin, "Okullar ve güvenlik tartışmasız bir şekilde bu ülkenin en büyük meselesidir. Siyaset kurumu tam da bu noktada görevini yapmalı, ailelerin ve çocukların can güvenliğini sağlamalıdır" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aytekin, şunları kaydetti:

"Manisa Turgutlu'da bir lise etrafında yaşanan ve hepimizi derinden sarsan saldırıda yaralanan 10 öğrencimize acil şifalar diliyorum. Olayın tüm boyutlarının etraflıca araştırılması noktasında gerekli işlemlerin ivedilikle yapılması ve kamuoyuna hiçbir şüphe kalmayacak şekilde bilgi verilmesi elzemdir.

Genel Başkanımız Özgür Özel'in talimatıyla görevlendirilen bu süreci yakından takip edecek heyetimiz de Turgutlu'ya ulaşmak üzeredir. Okullar ve güvenlik tartışmasız bir şekilde bu ülkenin en büyük meselesidir. Acı tecrübelerimizin ailelerde ve çocuklarda travmalara dönüşmesi toplumumuzu derinden yaralamaktadır. Siyaset kurumu tam da bu noktada görevini yapmalı, ailelerin ve çocukların can güvenliğini sağlamalıdır."