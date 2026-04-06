Turgutlu'da 200 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı İçin Çalışmalar Başlıyor

(MANİSA) - Turgutlu'da enerji altyapısını güçlendirecek 200 milyon TL'lik yatırım için çalışmalar başlıyor. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kentimizin farklı noktalarında yeni trafo alanları oluşturulacak" dedi.

Turgutlu'da enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik 200 milyon TL'lik önemli bir yatırım süreci başlıyor. Başkan Akın, GDZ Elektrik firması ile birlikte yürütülecek çalışmalar kapsamında kent genelinde yeni trafo alanlarının oluşturulacağını açıkladı. Planlanan yatırım çerçevesinde ilçenin farklı noktalarında hayata geçirilecek çalışmalarla mevcut enerji altyapısının daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar öncesinde saha incelemelerinde bulunan Akın, sürecin kentin enerji ihtiyacına uzun vadeli çözümler sunacağını belirtti.

Erbiller Sanayi Sitesi'nde çalışmalar sürüyor

Turgutlu'da etkili olan yoğun yağışların ardından Erbiller Sanayi Sitesi'nde de incelemelerde bulunan Akın, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında yağış sonrası oluşan olumsuzlukların giderilmesi için yoğun mesai harcanıyor. Akın, esnaf ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığını belirtti.

Akın, konuya ilişkin, "GDZ Elektrik firması ile birlikte yürütülecek çalışmalar kapsamında kentimizin farklı noktalarında yeni trafo alanları oluşturulacak. Bu doğrultuda, yapılacak çalışmalar öncesinde sahada incelemelerde bulunduk. Yaşanan elektrik kesintilerini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın enerjiye daha kesintisiz ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Kentimizde yaşanan yoğun yağış sonrasında Erbiller Sanayi Sitesi'nde çalışmalar ekiplerimiz tarafından yürütülüyor. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın olumsuzluklardan etkilenmemeleri adına gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Akın'a incelemeleri sırasında Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, daire müdürleri ve teknik ekibi eşlik etti.