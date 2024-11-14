Turgutlu\'da Atatürk Anma Yürüyüşü Düzenlendi

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yılına özel anma yürüyüşü düzenledi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı TURBELDAK, bu haftaki yürüyüşünü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e adadı. Yürüyüş etkinliği, Atatürk'ü anmak amacıyla Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla'nın rehberliğinde Ovacık parkurunda gerçekleşti.

Yürüyüş boyunca grup içindeki her bireyin Atatürk'ün hayatına ve liderliğine ilişkin yaptığı paylaşımlar, etkinliği daha da özel ve anlamlı kıldı. Doğaseverler; temiz ve serin havanın eşlik ettiği 11 kilometrelik yürüyüş boyunca pek çok deneyim yaşama fırsatı buldu.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "Bu hafta gerçekleştirmiş olduğumuz yürüyüşümüzde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle ve özlemle andık. Bu özel günde doğayla iç içe bir şekilde, Atatürk'ün fikirleri ve değerleriyle buluştuk. Hepimiz için büyük bir anlam içeren bu etkinlik, gelecek nesillere doğanın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasının bir arada nasıl yaşatılacağını gösteren bir rehber oldu. Yürüyüşümüze katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve şükranla anıyorum" dedi.