Turgutlu'da Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Tutuklu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Turan Mahallesi'nde Uğur Çakmak'ın (30) ölümüne ilişkin gözaltına alınan S.P'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Turan Mahallesi'nde dün birlikte alkol aldıkları değerlendirilen S.P. ile Uğur Çakmak arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda, bıçakla ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Olay yerinden kaçan şüpheli S.P. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
