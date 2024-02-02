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Turgutlu'da çamura saplanan sahipsiz at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Turgutlu'da çamura saplanan sahipsiz at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Turgutlu\'da çamura saplanan sahipsiz at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Turgutlu ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, çamura saplanan sahipsiz bir atı kurtardı. Atın sağlık durumu iyi olduğu ve doğal ortamına bırakıldığı belirtildi.

02.02.2024 14:32
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çamura saplanan sahipsiz at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstasyonaltı Mahallesi Sabancı Karakolu Küme Evleri mevkisinden geçen bir vatandaş, yol kenarında sahipsiz bir atın çamura saplandığını fark etti. Vatandaşın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, atı halatla çekerek kurtardı. Sağlık durumu iyi görünen at, doğal ortamına bırakıldı. Vatandaşlar, atı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Turgutlu'da çamura saplanan sahipsiz at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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