Turgutlu'daki makilik yangını kontrol altına alındı
Manisa Turgutlu'da makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 20 hektar alanda etkili olan yangında zeytinlik ve ormanlık alanlar zarar gördü; soğutma çalışmaları devam ediyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ergenekon ve Osmanlık mahalleleri arasında kalan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alındı.
Yangının 20 hektarlık alanda etkili olduğu, makilik alanın yanı sıra zeytinlik ve ormanlık alanın da zarar gördüğü öğrenildi.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Turgutlu'daki makilik yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?