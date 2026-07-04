Turgutlu'da Mevlit Sonrası Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika
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Turgutlu'da Mevlit Sonrası Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Turgutlu\'da Mevlit Sonrası Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
04.07.2026 05:20
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Mevlit sonrası tavuklu pilav yiyen 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen mevlit programında ikram edilen tavuklu pilav sonrası rahatsızlanan 19 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, akşam saatlerinde Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Yakınlarının ölümünün 52'nci günü nedeniyle mevlit programı düzenleyen aile, davetlilere tavuklu pilav ikram etti. Mevlidin ardından bazı davetlilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan 19 kişi, kendi imkanlarıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemeklerden numune alınırken, olayla başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Turgutlu, Manisa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da Mevlit Sonrası Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika

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