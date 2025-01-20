Turgutlu'da Okul Kantinlerine Denetim - Son Dakika
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Turgutlu'da Okul Kantinlerine Denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul kantinlerinde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen, ruhsat koşulları ve yasaklı ürünleri kontrol etmek amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

20.01.2025 18:04
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimde, kantinlerde satılan ürünlerin üretim ve son kullanma tarihleri, satışa sunulması yasak olan ürünler, fiyat listeleri, hijyen ve ruhsat koşulları incelendi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, özellikle kantinlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, üretim bilgileri ve satışa sunulması yasak olan gıda ürünleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca, okul kantinlerinin ruhsat koşullarına uygunluğu ve satılan ürünlerin, belirlenen fiyat tarifesine uygun olup olmadığı denetlendi. Turgutlu Belediyesi zabıta ekipleri, ürünlerin sağlık ve güvenlik açısından uygunluğunu değerlendirerek, herhangi bir uygunsuz durumla karşılaşılması halinde derhal işlem yapıldığını bildirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul kantinlerinde denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve halk sağlığını koruma adına çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'da Okul Kantinlerine Denetim - Son Dakika

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