Turgutlu\'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı

Turgutlu'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Manisa-Turgutlu kara yolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tek yönlü ilerleyen trafikte, Varol Işık (42) idaresindeki 35 N 0158 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
