Turgutlu'da Sahipsiz Canlar İçin Örnek İş Birliği: Artık Gıdalar Mamaya Dönüşüyor

12.03.2026 14:11  Güncelleme: 14:45
Turgutlu Belediyesi ile bir gıda firması arasında örnek bir iş birliğine imza atıldı. Bu doğrultuda firmadan toplanan yemek ve ekmek artıkları, sahipsiz can dostların beslenmesi için Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi’nde mamaya dönüştürülüyor.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi ile bir gıda firması arasında örnek bir iş birliğine imza atıldı. Bu doğrultuda firmadan toplanan yemek ve ekmek artıkları, sahipsiz can dostların beslenmesi için Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi'nde mamaya dönüştürülüyor.

Turgutlu Belediyesi'nin Manisa'da bir ilki gerçekleştirerek 2022 yılında hayata geçirdiği Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi'nde sahipsiz canların beslenme ihtiyacı karşılanırken aynı zamanda gıda israfının da önüne geçiliyor. Bu kapsamda Lezita firmasıyla önemli bir iş birliği gerçekleştiriliyor.

Firma bünyesinde çalışan 2 bin 300 personelden arta kalan yemek ve ekmek artıkları toplanarak, Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi'nde işleniyor ve sahipsiz canlar için mama olarak değerlendiriliyor.

Artık gıdaların mamaya dönüştürüldüğü tesis sayesinde hem çevreye duyarlı adımlar atılıyor hem de daha fazla sokak hayvanının düzenli beslenmesine katkı sunuluyor.

Belediye Başkanı Çetin Akın, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şantiyemiz içerisinde 300 kapasiteli bir hayvan barınağımız var. Bu barınakta, sokaktan toplamış olduğumuz canlarımızın kısırlaştırma işlemini yapıp İzzettin Mahalle'mizdeki Doğal Yaşam Alanı'mıza sevkini gerçekleştiriyoruz. Doğal Yaşam Alanı'mızda yaklaşık bin 100 hayvan kapasitesine ulaştık. Bu noktada karşımıza çok ciddi maliyetler çıkıyor. Bunların en başında da mama ihtiyacımız var. Sahipsiz canlarımızın beslenmesiyle ilgili de Türkiye'de ilklerden bir tanesi olan şantiyemiz içerisinde bir mama üretim merkezi kurduk. Mama üretim merkezimizde kendi mamalarımızı üretip sokaktan toplayıp Doğal Yaşam Alanı'na götürmüş olduğumuz hayvanların gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ancak bunun için de başta ekmek ve yemek olmak üzere çok ciddi anlamda malzeme ihtiyacımız oluyor. Lezita firmamızla birlikte çok güzel bir iş birliğine imza attık. Firma yetkilileri, yaklaşık 2 bin 300 çalışandan arta kalan yemekleri tesisimize getirerek karşılığında günlük yaklaşık 300 kilogram mama üretimi yapıyoruz. Bu iş birliğinden dolayı Lezita firmasına ve yetkililerine teşekkür ediyorum."

İş birliği çağrısı

Akın, bölgede faaliyet gösteren işletmelere de yemek artıklarının mamaya dönüştürülmesi için iş birliği çağrısında bulunarak, "Yemek artıklarının doğaya zarar vermemesi için bizimle iş birliği yapın. Büyük işletmelerimiz gelsinler; Lezita firmasının yaptığı gibi işçilerinden arta kalan yemeklerini ve ekmeklerini mama üretim merkezimize ulaştırsınlar. Bu sayede hem belediyemizin maliyetlerini düşürmek hem de sahipsiz canlarımızın mama ihtiyacını karşılamak için hep beraber iş birliği yapalım" dedi.

Kaynak: ANKA

