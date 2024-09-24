Turgutlu\'da Sahneleme ve Yaratıcılık Atölyesi Başlıyor

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi düzenlenecek programla, Sahneleme ve Yaratıcılık atölyesi ile Doğaçlama Show'a ev sahipliği yapacak. Tiyatro meraklılarını bir araya getirecek atölye, 26 Eylül Perşembe günü Mesadet Özcan Konferans Solanu'nda başlayacak.

Turgutlu Belediyesi, Sahneleme ve Yaratıcılık atölyesi ile Doğaçlama Show düzenleyecek. Bilge Oyuncular ve Enteresanart, Impromental Doğaçlama Ekibi iş birliğiyle yapılacak atölyede, temel bilgileriyle yaratıcı drama, oyunculuk ve sahneleme eğitimi verilecek. Atölyeye, 16 yaş üzeri tiyatroseverler ücretsiz katılabilecek. Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda 26 Eylül Perşembe günü saat 19.30'da yapılacak atölyede, saat 20.30'da Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda Impromental Doğaçlama Ekibi de sahne alacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, konuya ilişkin, "Kentimizde, kültür sanat faaliyetlerinin yaygınlaşması adına etkinliklerimize ve programlarımıza devam ediyoruz. Belediyemiz ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz programda tiyatroya emek veren sanatçılarımızla tiyatroseverlerimizi buluşturacağız. İlgi duyan hemşehrilerimizi 26 Eylül Perşembe günü saat 19: 30'da Mesadet Özcan Konferans Solanu'nda gerçekleştireceğimiz programa davet ediyorum" diye konuştu.