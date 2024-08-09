Turgutlu'da Su Kesintileri İçin Çalışmalar Başladı

Güncel

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in talimatları doğrultusunda harekete geçen MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçe merkezinde son günlerde yaşanan su kesintilerinin nedeni ile ilgili saha çalışması başlattı.

Manisa'da nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçelerinden olan Turgutlu'da içme suyu sondajlarının su seviyelerinde ciddi bir azalış yaşandı. Meydana gelen su kesintileri sonrasında kısa sürede harekete geçen MASKİ ekipleri, Irlamaz ve Yarıntı bölgelerindeki sondajlarda su seviyelerinin daha derinlere indiğini belirledi. Sondajlara kolon borusu ilavesi yapılarak, kuyuların verimi artırıldı.

4 yeni sondaj kuyusu açılacak

Mevcut kuyuların yanı sıra Turgutlu'nun su kaynaklarını güçlendirmek amacıyla 4 yeni sondaj kuyusunun açılması için de MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar başlatıldı. Yeni kuyuların devreye girmesiyle, ilçedeki su ihtiyacının uzun vadede karşılanması hedefleniyor.