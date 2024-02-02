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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu imalatı ve satışı yapan kişilere ait 9 ayrı adreste ve eski bir tavuk çiftliğinde çok sayıda sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüphelilerin eski tavuk çiftliğini uyuşturucu imalathanesine dönüştürdüğü belirlendi. 4 kişi gözaltına alındı.

02.02.2024 19:53
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik 9 ayrı adres ve eski bir tavuk çiftliğine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda sentetik ecza hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin eski tavuk çiftliğini uyuşturucu imalathanesine dönüştürdüğü ortaya çıktı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve satışı yapan kişilere yönelik yaptıkları istihbarat çalışmasıyla Gürcistan üzerinden Manisa'ya uyuşturucu imal etmeye yarayan makine parçaları getirildiğini belirledi. Ayrıca Gürcistan'dan ve İstanbul'dan hammadde temini edilderek Turgutlu'daki eski bir tavuk çiftliğinin imalathaneye dönüştürülerek uyuşturucu madde imal edilip, diğer illere sevkiyat yapıldığı ihbarı aldı. Çalışmaların ardınan eski tavuk çiftliği ile şüphelilere yönelik 9 ayrı adrese, dün gece, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 358 bin 858 adet sentetik ecza hap, imal edildiğinde 305 bin adet sentetik ecza hapa dönüşecen 122 kiloluk toz halinde uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Şüpheliler H.E. (34), M.S. (34), K.B. (27) ve K.D. (54) gözaltına alındı. Şüphlilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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