Turgutlu'da Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği Düzenleniyor

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, bu yıl altıncısı düzenlenecek Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'ne ev sahipliği yapacak. Şenlik 4 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda düzenlenecek.

Yerel tohumları gelecek nesillere aktarmak, üretimi desteklemek, bu konuda farkındalık yaratabilmek ve aynı zamanda baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği bu yıl da yapılacak. Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde, YAŞAMDER ve Turgutlu Kent Konseyi ortaklığında organize edilen şenlikte tohum takasının yanı sıra YAŞAMDER Müzik Grubu konseri, çocuklar için çeşitli etkinlikler ile DJ Burak Zengin performansı gerçekleştirilecek. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği, 4 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda misafirlerini ağırlayacak.

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Yerel tohumu önemini anlatmak, çocuklarımıza aktarmak ve yerel tohumu koruma bilincini oluşturabilmek adına her yıl gerçekleştirdiğimiz Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliğimizin altıncısını 4 Mayıs Pazar günü düzenleyeceğiz. Tüm hemşehrilerimi Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda yapacağımız şenliğe katılmaya, hep birlikte güzel bir gün geçirmeye davet ediyorum" dedi.