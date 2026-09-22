Turgutlu\'daki silahlı saldırıda yaralanan 11 kişinin tedavisi hastanelerde sürüyor

Turgutlu'daki silahlı saldırıda yaralanan 11 kişinin tedavisi hastanelerde sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa Turgutlu'daki silahlı saldırıdan etkilenen 11 yaralının tedavisinin hastanelerde sürdüğünü ve sağlık durumlarının yakından takip edildiğini açıkladı. Memişoğlu, etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun ve acil şifa diledi.
SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin, "Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.
Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulumuzun yakınında meydana gelen silahlı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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