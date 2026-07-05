Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Selvilitepe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 4 itfaiye ekibi ve su tankerleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Turgutlu'daki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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