Turhal'da Alkol Zehirlenmesi Vakası

Tokat'ın Turhal ilçesinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Ulutepe köyündeki bir evde V.B, D.B. ve H.B. alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınlarından yardım isteyen 3 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Turhal Devlet Hastanesi'nden Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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