Turhal\'da Fidan Dikimi

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Tokat'ın Turhal ilçesinde Atatürk Ortaokulu bahçesinde 10 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Turhal Atatürk Ortaokulu Değerler Kulübü, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kasım ayı etkinlikleri çerçevesinde, okul bahçesine her sınıf için bir çam fidanı dikti.

Okul müdürü Keziban Özcan, Değerler Kulübü öğretmenleri Hidayet Bayraktutar, Ayşegül Öcal ve Hakan Dalan fidan dikim etkinliğe katıldı.

Değerler Kulübü üyeleri, dikilen fidanların bakımını da üstlendi.