Tokat'ın Turhal ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulama saha eğitimi düzenlendi.
Atatürk Ortaokulunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlere yönelik okul temelli saha uygulama eğitimi, uygulama elçisi matematik öğretmeni Yeşim Uçar liderliğinde verildi.
Tüm öğretmenlerin katıldığı eğitim okul kütüphanesinde gerçekleştirildi.
Eğitimlerde modelin temel felsefesi, uygulama esasları ve "Erdem-Değer-Eylem" yaklaşımına dayalı ders planı hazırlama süreci ele alındı.
Geleceğin teminatı olan öğrencilerin en donanımlı şekilde yetiştirilmesini desteklemek amacıyla öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Turhal'da Maarif Modeli Eğitimi - Son Dakika
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