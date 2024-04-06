Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol Şampiyonası\'nda birinci oldu

Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Turhal Mimar Sinan Ortaokulu, birinci oldu.
Aksaray'da 1-6 Nisan tarihlerinde düzenlenen turnuvada grup maçlarının ardından yarı finalde Rize Fatih Ortaokulu'nu 18-9 mağlup eden Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı, finale yükseldi.
Finalde Zonguldak temsilcisi Kozlu Ortaokulu ile karşılaşan Turhal Mimar Sinan Ortaokulu, rakibini 14-11 mağlup ederek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.
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Erzincan'da vatandaşlar, bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek amacıyla otogara akın etti. Otobüs firmaları yoğunluktan dolayı ek seferler düzenledi. Tatil planlarını önceden yapanlar internet üzerinden bilet alırken, son dakikada tatil planı yapanlar bilet bulmakta zorlandı. Yolculuk fiyatlarının yüksek olması ise vatandaşları endişelendiriyor.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçi Uğur Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyünde defnedildi. Cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ramazan Bayramı öncesi sahil beldeleri ile büyük şehirler arasında trafik yoğunluğu yaşanan otoyollarda hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonları, hareketli günler geçiriyor. İstanbul - İzmir Otoyolu'nda elektrikli araç sahipleri, rezervasyon yaptırarak geldikleri istasyonlarda araçlarını 30-40 dakikalık mola süresinde şarj edebiliyor. Şarj istasyonu sayısının artmasıyla birlikte sürücüler şarj konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirtiyor. Elektrikli araçlarda evde şarj olanağı olduğunda ise yolculuk maliyetinin akaryakıtla çalışan araçlara göre daha ekonomik olduğu ifade ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kaza yapan şüpheli şahıs, polise mukavemet gösterdi. Bugün adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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