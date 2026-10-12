Turhan Çömez, AKPM Başkanı ve heyetini İYİ Parti grubunda misafir etti

Turhan Çömez, AKPM Başkanı ve heyetini İYİ Parti grubunda misafir ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AKPM Başkanı ve beraberindeki heyeti İYİ Parti Grubunda misafir ettiklerini açıkladı. Çömez, sosyal medya paylaşımında heyeti İYİ Parti adına grubunda misafir ettiklerini belirtti.
(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı ve beraberindeki heyeti İYİ Parti Grubunda misafir ettiklerini açıkladı.
Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve heyetini İYİ Parti adına grubumuzda misafir ettik." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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