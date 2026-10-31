Turistik Karaelmas Ekspresi 6. seferinde 170 turisti Zonguldak\'a getirdi

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, 6. kez Zonguldak'a geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Zonguldak İl Özel İdaresi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, 6. seferini gerçekleştirdi.

Trenle kente gelen yerli ve yabancı 170 turisti, Zonguldak Tren Garı'nda Madenci Korosu karşıladı. Turistler, kısa bir konser veren koronun şarkılarına eşlik ederek dans etti.

Turistler, daha sonra Zonguldak Maden Müzesi'ni ve Fener semtini, kent merkezindeki sahili ve Cehennemağzı Mağaraları'nı ziyaret etmek üzere gardan ayrıldı.

BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, gazetecilere, trenin tam dolulukla Zonguldak'a geldiğini söyledi.

Önceki seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal olduğunu belirten Çetinkaya, "Oldukça güzel bir sonbahar mevsiminde misafirlerimiz bölgeyi tanıma fırsatı bulacaklar. Tüm aktörlerimiz bu işe destek veriyorlar. Bu çerçevede de oldukça başarılı ve güzel gidiyor. Bundan sonra da başarılı şekilde devam edeceğine inanıyoruz. Talepler de bize bunu gösteriyor." diye konuştu.