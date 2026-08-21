Turizm dünyası 2027’de İzmir’de buluşacak

(İZMİR) - İzmir, sürdürülebilir turizm alanındaki deneyimini dünyanın dört bir yanından gelecek turizm profesyonelleriyle paylaşacak. Good Travel Summit, 26-29 Nisan 2027 tarihlerinde İzmir'de yapılacak. 200'ün üzerinde sektör temsilcisini buluşturacak zirvede sürdürülebilir seyahatin geleceği, yeni iş birlikleri ve küresel turizm pazarındaki fırsatlar ele alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir turizm alanında yürüttüğü çalışmalar, kenti uluslararası bir turizm buluşmasının merkezine taşıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden turizm profesyonellerini bir araya getirecek Good Travel Summit, 26-29 Nisan 2027 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü ve İZFAŞ ev sahipliğinde, Good Travel Alliance adına Green Destinations Good Travel Institute (GD-GTI) iş birliğiyle düzenlenecek zirveyle İzmir'in sürdürülebilir turizm alanındaki deneyiminin uluslararası sektöre tanıtılması, yeni turizm iş birlikleri ve bağlantılar kurulması hedefleniyor.

"Pozitif Etkili Turizmi Tanıtmak ve Pazarlamak: Destinasyonları Tur Operatörleri ve Online Seyahat Acenteleriyle Buluşturmak" temasıyla gerçekleştirilecek zirve; destinasyon yönetim kuruluşları, turizm otoriteleri, uluslararası tur operatörleri, online seyahat acenteleri, finans kuruluşları, teknoloji ve veri ortakları, sürdürülebilirlik uzmanları ve sektör temsilcilerini İzmir'de buluşturacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SEYAHATİN GELECEĞİ İZMİR'DE KONUŞULACAK

Dört gün sürecek zirvede turizm sektörünün geleceğine ilişkin önemli başlıklar ele alınacak. Destinasyon yönetim kuruluşlarının yerel toplumların beklentileri ve pazar talepleriyle daha güçlü uyum sağlaması, destinasyonların doğru seyahat pazarlarıyla buluşturulması, güvenilir veri ve doğrulanmış deneyimlerin yatırımları teşvik etmesi ile tur operatörleri ve online seyahat acentelerinin yeni destinasyonları keşfetmesi gibi konular değerlendirilecek.

Zirve kapsamında sürdürülebilir seyahate yönelik artan küresel talebin somut iş birliklerine ve yeni pazarlara dönüştürülmesi, destinasyonlarla seyahat sektörü arasında doğrudan bağlantılar kurulması ve sorumlu turizm modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

DÖRT GÜNLÜK PROGRAM

Zirvenin ilk günü olan 26 Nisan'da İzmir'e gelecek delegeler için karşılama resepsiyonu düzenlenecek. 27 Nisan'da açılış ve ana konuşmaların yanı sıra üst düzey paneller, stratejik görüşmeler ve gala yemeği gerçekleştirilecek.

28 Nisan'da grup oturumları kapsamında paralel çalıştaylar ve eşleştirme toplantıları yapılacak. Sorumlu seyahat arzının pazar talepleriyle buluşturulmasına yönelik somut iş birlikleri ve uygulanabilir çözümler bu oturumlarda ele alınacak.

Zirvenin son günü olan 29 Nisan'da katılımcılar, İzmir'in sürdürülebilir turizm değerlerini yerinde deneyimleme fırsatı bulacak. Çeşme, Selçuk, Urla ve Menderes başta olmak üzere kentin kültürel ve yerel değerlerinin tanıtılacağı geziler düzenlenecek.

Green Destinations'ın "En İyi 100 Hikayesi" arasında yer alan Efes Tarlası Yaşam Köyü, Urla Bağ Yolu ve Efeler Yolu gibi destinasyonlar ziyaret edilecek. Katılımcılar ayrıca kadın kooperatifleri tarafından üretilen yerel lezzetleri deneyimleme fırsatı bulacak.

200'ÜN ÜZERİNDE SEKTÖR TEMSİLCİSİ BULUŞACAK

200'ün üzerinde uluslararası sektör temsilcisini bir araya getirecek zirvede, uluslararası marka ve kurumlarla genel oturumlar ve paralel oturumlarda ortak ev sahipliği ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek. Zirvenin, İzmir'in sürdürülebilir turizm alanındaki deneyimini uluslararası sektöre taşımasının yanı sıra destinasyonlarla küresel seyahat pazarı arasında yeni bağlantılar kurulmasına ve sorumlu turizm modellerine yönelik iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İZMİR'İN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VİZYONU

Binlerce yıllık tarihi, UNESCO Dünya Mirası alanları, kültür rotaları, güçlü gastronomi kültürü, bağları ve zengin kıyı peyzajıyla farklı turizm deneyimlerini bir arada sunan İzmir, doğal ve kültürel mirasını koruyan, yerel halk ve ziyaretçiler için kalıcı faydalar yaratan sürdürülebilir bir turizm anlayışını geliştirmeyi hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, ilçe belediyeleri ve kentteki paydaşlarla yürütülen çalışmalarla İzmir'in sürdürülebilir turizm alanındaki uluslararası görünürlüğünün artırılması amaçlanıyor. Good Travel Summit'in kentin bu alandaki deneyimini ve birikimini dünyanın farklı ülkelerinden turizm profesyonelleriyle buluşturarak İzmir'in uluslararası sürdürülebilir turizm ağındaki görünürlüğünü güçlendirmesi hedefleniyor.