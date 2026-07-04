Türk Arama Kurtarma Ekiplerine Destek - Son Dakika
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Türk Arama Kurtarma Ekiplerine Destek

04.07.2026 15:41
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AFAD Başkanı Pehlivan, Venezuela'daki Türk ekiplerle görüşerek Türkiye'nin destek mesajını iletti.

LA AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Venezuela'da görev yapan Türk arama kurtarma ekipleriyle görüşerek, Türkiye'nin Venezuela'ya desteğini yineledi.

Pehlivan, Venezuela'da depremden en çok etkilenen La Guaira şehrinde görev yapan Türk arama kurtarma ekipleriyle çevrim içi görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'in de katıldığı toplantıda, Pehlivan, AFAD'ın Venezuela'daki çalışmalarından bahsetti.

Pehlivan, "İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde anlayışla çalışıyoruz. 5 kıtada 84 ülkeyle insani yardım ve afet yönetimi konularında iletişim halindeyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun desteğe ihtiyacı olan insanların yanında olmaya gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Venezuela'daki Türk arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Pehlivan, Venezuela ile dayanışma içinde olduklarının altını çizdi.

Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Erten ile İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar da Venezuela'da yapılan arama kurtarma çalışmalarını anlattı.

Kaynak: AA

Venezuela, Türkiye, Güncel, Yaşam, Dünya, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Arama Kurtarma Ekiplerine Destek - Son Dakika

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