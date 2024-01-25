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Türk askerinin Kore Savaşı zaferinin 73. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Türk askerinin Kore Savaşı zaferinin 73. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından, Türk askerinin Kore Savaşı'na katılarak Kumyangjang-Ni Muharebesi'nde kazandığı zaferin 73'üncü yıl dönümü dolayısıyla başkent Ankara'da tören düzenlendi. Törenin ardından Etiler Orduevi'nde yemekli etkinlik gerçekleştirildi. Büyükelçi Lee, Türkiye'deki görev süresinin bitişi vesilesiyle katılımcılarla bir araya geldi ve teşekkürlerini iletti.

Türk askerinin Kore Savaşı zaferinin 73. yıl dönümü törenle kutlandı
25.01.2024 - 15:04,
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından, Türk askerinin Kore Savaşı'na katılarak Kumyangjang-Ni Muharebesi'nde kazandığı zaferin 73'üncü yıl dönümü dolayısıyla başkent Ankara'daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı" önünde tören düzenlendi.

Törenin ardından katılımcılar için Etiler Orduevi'nde muhaberenin yıl dönümü vesilesiyle yemekli etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, Türkiye'de görev yapan yabancı misyon temsilcileri, Kore Savaşı gazileri ve birçok davetli katıldı.

Büyükelçi Lee, Türkiye'deki görev süresinin bitişi vesilesiyle katılımcılarla bir araya geldi.

Şehitlere saygı duruşu ve iki ülke milli marşının okunmasıyla başlayan programda Lee, Türkçe yaptığı konuşmada, görev süresi boyunca "kardeş ülke" Türkiye'de kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Burada sizinle veda etmek istedim, bundan sonra da Kore'yi sevmeye devam edin. Kore'ye dönsem dahi, Türkiye ve sizler kalbimde olacaksınız. Teşekkürler Türkiye, sizleri seviyorum."

Kumyangjang-Ni Muharebesi'nde kazanılan zaferin 73. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Lee'nin görev yaptığı süre boyunca ziyaretlerine ilişkin fotoğrafların yer aldığı video gösterildi.

Türkiye-Kore Dostluk Müzik Grubu tarafından iki ülke şarkılarından oluşan müzik dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA
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